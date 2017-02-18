Спаллетти: в «Роме» все являются частичкой Алессандро Флоренци

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти в преддверии домашнего матча 25-го тура чемпионата Италии с «Торино», который состоится завтра, выразил слова поддержки полузащитнику Алессандро Флоренци, получившему серьёзную травму.
«Мы все являемся частичкой Алессандро Флоренци, а он, в свою очередь, пожертвовал и передал нам частичку себя. «Рома» – это Фло-Щенсны, Фло-Фасио, Фло-Перес, Фло-Спаллетти и так далее. Если нам позволят, выйдем на завтрашний матч в футболках с его фамилией», — приводит слова Спаллетти Football Italia.
Накануне Флоренци перенёс операцию в связи с очередным разрывом передней крестообразной связки левого колена. У игрока, который только недавно восстановился после полученного в октябре разрыва крестообразных связок, случился рецидив. Период восстановления 25-летнего футболиста оценивается в пять месяцев. Таким образом, сезон для Флоренци закончен.