«Барселона» — «Леганес»: Иньеста проводит 400-й матч в чемпионате Испании

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста появился на поле с замены на 80-й минуте домашнего матча 23-го тура чемпионата Испании с «Леганесом». Для 32-летнего хавбека встреча стала 400-й в составе сине-гранатовых в Примере.
Иньеста занимает второе место в списке игроков, проведших наибольшее количество матчей в составе «Барселоны» в чемпионате страны. Лидером по этому показателю остаётся Хави — с 1998 по 2015 год провёл за каталонцев 505 матчей. Оба игрока лидируют и в списке футболистов клуба, которые провели наибольшее количество игр во всех турнирах: у Иньесты — 614 матчей, у Хави – 767.
Иньеста выступает за «Барселону» с 2002 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании на его счету 10 матчей и три результативные передачи.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Леганес».