Эррера: в «МЮ» понимают, насколько Ибрагимович важен для нас

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера отметил игру Златана Ибрагимовича в матче против «Блэкберн Роверс» (2:1) в 1/8 финала Кубка Англии. Шведский форвард вышел на поле в середине второго тайма и забил победный гол.
«Мы понимаем, насколько Златан важен для нас. Думаю, тренер знает, в какие моменты Ибрагимович может быть наиболее полезен команде, то есть сделать ключевое действие. Вчера он забил фантастический гол после невероятного паса от Погба», — приводит слова Эрреры официальный сайт «МЮ».