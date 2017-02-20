Женезио: в «Лионе» Депай вновь открывает свои спортивные способности

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио высоко оценил игру форварда Мемфиса Депая в матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном» (4:2). Депай отыграл всю встречу, но не сумел забить гол.
«Если бы Мемфис ещё и забил, я бы сказал, что он отыграл идеально. Мы увидели, как он вновь открывает свои спортивные способности, своё умение делать разницу, умение обыгрывать один в один. Также он здорово взаимодействовал с партнёрами по команде. Это было здорово как для него, так и для команды», — цитирует Женезио Goal.