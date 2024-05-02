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Стало известно, кого Константин Генич выбрал лучшими игроками сезона РПЛ

Стало известно, кого Константин Генич выбрал лучшими игроками сезона РПЛ
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Спортивный комментатор Константин Генич назвал 10 лучших игроков и пятёрку лучших тренеров сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Игроки сезона: Джон Кордоба, Хуниор Алонсо (оба — «Краснодар»), Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Матео Кассьерра (все — «Зенит»), Максим Осипенко, Данил Глебов (оба — «Ростов»), Хорхе Карраскаль («Динамо»), Иван Обляков (ЦСКА), Наир Тикнизян («Локомотив»).

Лучшие тренеры: Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Рашид Рахимов («Рубин»), Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Валерий Карпин («Ростов»).

Открытия сезона: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Бителло («Динамо»), Мирлинд Даку («Рубин»), Илья Вахания («Ростов»).

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