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Экс-тренер «Факела» Ташуев заявил, что не обижается на руководство воронежского клуба

Экс-тренер «Факела» Ташуев заявил, что не обижается на руководство воронежского клуба
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Бывший главный тренер воронежского «Факела» и грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос, осталась ли у него обида на руководство воронежского клуба.

«Нет, обижаются слабые люди. Но не могу понять, почему при достаточно неплохой работе с тобой расстаются. Возможно, я неправ – и надо договариваться на берегу, как и что возможно в клубе», — сказал Ташуев.

Напомним, об уходе 65-летнего Сергея Ташуева из «Факела» стало известно в конце апреля. Должность главного тренера воронежской команды российский специалист занял в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч. Сейчас «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков за 26 матчей. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.

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