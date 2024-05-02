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Роман Костомаров и Оксана Домнина нанесут символический удар перед матчем ЦСКА — «Зенит»

Роман Костомаров и Оксана Домнина нанесут символический удар перед матчем ЦСКА — «Зенит»
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Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Роман Костомаров и его жена, заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира в танцах на льду, двукратная чемпионка Европы Оксана Домнина нанесут символический удар перед финалом Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится сегодня, 2 мая. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1.

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