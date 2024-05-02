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Бубнов: «Бавария» сыграла на максимальном уровне, а «Реал» провёл посредственный матч

Бубнов: «Бавария» сыграла на максимальном уровне, а «Реал» провёл посредственный матч
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встречались немецкая «Бавария» и испанский «Реал» Мадрид. Игра прошла во вторник, 30 апреля. Команды сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «Реала» дважды отличился Винисиус Жуниор (один из мячей — с пенальти), за «Баварию» забили Лерой Зане и Гарри Кейн (с пенальти).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Если говорить об игре в целом, то «Бавария» сыграла на максимальном уровне, претензий к игрокам быть не может. А вот «Реал» провёл посредственный матч, если не сказать плохой. Испанцы не показали свою лучшую игру. Против «Сити» обе встречи были фантастические, здесь же до фантастики было очень далеко. Если пройтись по персоналиям, то Лукас Васкес сыграл слабо, соперник разрывал на его фланге. Беллингем провёл плохой матч, да и Лунин в эпизоде с голом Зане пропустил в ближний угол», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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