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«Реймс» объявил об отставке главного тренера по окончании сезона

«Реймс» объявил об отставке главного тренера по окончании сезона
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Французский «Реймс» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера Уилла Стила. Специалист покинет клуб по окончании нынешнего сезона, контракт с ним продлён не будет.

«Я благодарю «Реймс» и руководство клуба за предоставленную возможность и за поддержку на протяжении всего моего пути здесь. Я буду вечно благодарен «Реймсу», а также всем, кто прямо или косвенно связан с клубом. Я хотел бы особенно поблагодарить всех игроков, с которыми мне удалось поработать, весь технический, исполнительный, аналитический, медицинский персонал, а также стюардов. А ещё, прежде всего, всех болельщиков этого замечательного клуба. Наша беспроигрышная серия из 19 матчей в прошлом сезоне, а также зрелищные матчи останутся для меня уникальными моментами», — приводит слова Стила официальный сайт «Реймса».

Напомним, «Реймс» занимает 11-е место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша чемпионата Франции.

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