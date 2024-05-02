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Слушание по апелляциям Промеса пройдёт в Амстердаме 20 сентября — источник

Слушание по апелляциям Промеса пройдёт в Амстердаме 20 сентября — источник
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Слушание по двум апелляциям нападающего «Спартака» Квинси Промеса пройдёт в Амстердаме 20 сентября, сообщает «РИА Новости Спорт».

По сведениям источника, рассмотрение дел по существу состоится позднее назначенной даты. Напомним, сегодня, 2 мая, пройдёт первое слушание по делу об экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды. Прямо сейчас нападающий находится под арестом в ОАЭ.

В конце февраля футболиста не пустили в самолёт вместе с другими игроками московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

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