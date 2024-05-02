Воспитанник «Динамо» Галкин рассказал, сколько зарабатывал в высшей лиге Кыргызстана

Воспитанник московского «Динамо» Алексей Галкин рассказал, сколько зарабатывал в высшей лиге Кыргызстана. Напомним, Галкин трижды выиграл чемпионат Кыргызстана и трижды — Кубок Киргизии в составе «Дордой-Динамо».

«В Кыргызстане всё выглядело по-другому. В чемпионате от силы пять нормальных команд. Уровень футбола — дай бог местами наша Первая лига, даже больше Вторая. Хорошо, если наберётся восемь команд, и вы в три круга играете между собой.

Я туда переехал в 21 год и получил свой первый контракт. С премиями набегало до $ 1 000 в месяц. По меркам Москвы — смешная зарплата. Но я ехал в Кыргызстан не ради денег. Мне нужно было через эту команду попробовать выбраться в Россию. Если ты хочешь играть в Премьер-Лиге, то тебя должны увидеть. Из Третьей лиги вылезти очень сложно», — сказал Алексей Галкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.