Источник: назначение Илича в «Пари НН» зависит от соглашения по компенсации «Атромитосу»

«Пари Нижний Новгород» и греческий «Атромитос» ещё не договорились по поводу компенсации за главного тренера Сашу Илича. Об этом сообщил Metaratings.

По информации источника, назначение Саши Илича в «Пари Нижний Новгород» зависит от того, договорятся ли клубы о сумме компенсации. Отмечается, что в случае неудачи в переговорах по Иличу нижегородский клуб обратится к другим кандидатурам иностранных тренеров.

Ранее сообщалось, что в «Пари Нижний Новгород» прорабатывались варианты со Станиславом Черчесовым, Виктором Гончаренко и Робертом Морено, а фаворитом был хорватский специалист Игор Бишчан. Кроме этого, клуб рассматривал Олега Василенко, Вадима Евсеева, Кирилла Новикова, Алексея Стукалова, Антона Хазова, Юрия Сёмина и Валерия Непомнящего.