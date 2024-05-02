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Источник: назначение Илича в «Пари НН» зависит от соглашения по компенсации «Атромитосу»

Источник: назначение Илича в «Пари НН» зависит от соглашения по компенсации «Атромитосу»
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«Пари Нижний Новгород» и греческий «Атромитос» ещё не договорились по поводу компенсации за главного тренера Сашу Илича. Об этом сообщил Metaratings.

По информации источника, назначение Саши Илича в «Пари Нижний Новгород» зависит от того, договорятся ли клубы о сумме компенсации. Отмечается, что в случае неудачи в переговорах по Иличу нижегородский клуб обратится к другим кандидатурам иностранных тренеров.

Ранее сообщалось, что в «Пари Нижний Новгород» прорабатывались варианты со Станиславом Черчесовым, Виктором Гончаренко и Робертом Морено, а фаворитом был хорватский специалист Игор Бишчан. Кроме этого, клуб рассматривал Олега Василенко, Вадима Евсеева, Кирилла Новикова, Алексея Стукалова, Антона Хазова, Юрия Сёмина и Валерия Непомнящего.

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