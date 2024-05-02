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Булыкин: матч с Беларусью — встреча, где нужно показать хорошую игру и результат

Булыкин: матч с Беларусью — встреча, где нужно показать хорошую игру и результат
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Бывший нападающий «Аякса» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о матче между сборными России и Беларуси, который состоится 7 июня.

«Товарищеский матч со сборной Беларуси — это встреча, где нужно показать хорошую игру и результат, чтобы все болельщики радовались за нашу команду, а также вызвать лучших футболистов. Я думаю, что в этом матче нужно выступить основным составом, а если будет хороший результат, то сделать замены.

Ко всем играм сборной России нужно относиться как к официально-товарищеским, где нужно побеждать и радовать болельщиков. У нас нет международных матчей, поэтому сборной России в любой такой игре нужно показывать свой уровень и мастерство. Сначала выходит основной состав и делает дело, а уже затем выходят молодые, которые приближены к составу, и набираются опыта и мастерства.

Сборная России — не место для экспериментов даже в отсутствие международных матчей. Сборная — имидж страны и лицо нашего футбола», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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