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Агент Обухова: в этом сезоне Владимир больше не сыграет

Агент Обухова: в этом сезоне Владимир больше не сыграет
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Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимир Обухова, заявил, что футболист в этом сезоне больше не сыграет. Форвард получил травму мениска и уже перенёс операцию.

«В этом сезоне Володя больше не сыграет, просто без шансов. Всё уже сейчас делает с прицелом на будущее. Спешить никто не будет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий провёл 22 матча во всех турнирах и забил пять мячей. Действующий контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Обухова в € 350 тыс. Отметим, что «Оренбург» после 26 туров РПЛ располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

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