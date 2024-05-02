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Аленичев: игроки «Спартака» на эмоциональном подъёме, они получают удовольствие от футбола

Аленичев: игроки «Спартака» на эмоциональном подъёме, они получают удовольствие от футбола
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Бывший российский футболист Дмитрий Аленичев высказался об эмоциональном состоянии игроков московского «Спартака».

«Не хотел бы говорить про Слишковича очень много громких слов. В девяти из десяти случаев при смене тренера команда преображается в лучшую сторону. Это и произошло со «Спартаком». Ещё один пример такого преображения: уход Моуриньо из «Ромы» в январе. При Де Росси команда преобразилась и выдала сумасшедшую серию. Но это не говорит о том, что в следующем году «Рома» с Де Росси будет так же ярко играть.

Видно, что футболисты «Спартака» на эмоциональном подъёме. Они получают удовольствие от футбола и выполняют требования Слишковича. «Спартак» играет ярко и интересно — это заметно. Совсем две разные команды. И у болельщиков совсем другое настроение перед пятью, а может быть, и шестью важными матчами. Хотелось бы, чтобы «Спартак» провёл эти матчи так, как игру с «Локомотивом». Но ни в коем случае чтобы не было такой игры, как с ЦСКА. У меня не было желания обсуждать тот футбольный ужас, который был в дерби, которое все так ждали. Футболисты показали то, что сложно назвать футболом. Надеюсь, что таких игр у «Спартака» не будет, да и вообще — в российском футболе. Хочется, чтобы «Спартак» закончил чемпионат и кубковые баталии на очень высоком уровне», — сказала Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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