Защитник «Спартака» Маслов рассказал, с кем хочет сыграть в финале кубкового Пути регионов

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, какого соперника для своей команды хотел бы в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Накануне красно-белые обыграли в полуфинале Пути регионов московское «Динамо» (2:0). Во второй полуфинальной паре встретятся «Ростов» и калининградская «Балтика».

«Мы очень рады за Соболева. И у него, и у Миши Игнатова по голу и голевому пасу сегодня получилось. Они прекрасно сыграли. Зацепили даже те мячи, которые практически невозможно было зацепить. Ребята отдали все свои силы.

Мы рады победе над сложным соперником. Она получилась сухой. Теперь надо думать о следующем матче. Какого соперника хочу в следующей стадии Кубка России: «Ростов» или «Балтику»? Недавно мы уже играли с «Ростовом». Наверное, теперь можно сыграть с «Балтикой», — приводит слова Маслова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в верхней сетке Кубка России (Пути РПЛ) в финале сыграют «Зенит» и ПФК ЦСКА. В Суперфинале Кубка встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов.