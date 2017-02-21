«Тюмень» одержала волевую победу над «Волгарём» в матче Кубка ФНЛ

На 9-й минуте Роман Акбашев вывел «Волгарь» вперёд, а на исходе получаса игры команда из Астрахани осталась вдесятером после удаления Солтана Таказова. На 59-й минуте Данил Клёнкин счёт сравнял, а на 76-й сумел оформить дубль и принёс своей команде волевую победу.
«Тюмень» в матче за пятое место на Кубке ФНЛ сыграет 24 февраля с «Уралом», а «Волгарь» в тот же день встретится с «Тамбовом» в матче за седьмое место.
Видеообзор матча «Тюмень» — «Волгарь» можно посмотреть на официальном канале ФНЛ на You Tube.