«Ювентус» не смог вылететь из Португалии из-за технических проблем с самолётом

Возвращение «Ювентуса» из Португалии в Италию было отложено. Накануне «старая синьора» обыграла «Порту» (2:0), в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а сегодня утром должна была отправиться в Турин.
Football Italia сообщает, что вылет был задержан из-за технических проблем с самолётом. Когда команда сможет вылететь в Турин — неизвестно.
«Ювентусу» 25 февраля предстоит сыграть против «Эмполи» в чемпионате Италии, и задержка может повлиять на подготовку к матчу. Сегодня футболисты провели лёгкую тренировку в тренажёрном зале отеля.