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Стал известен состав «Урала» на матч Кубка ФНЛ с «Тюменью»
24 февраля 2017, пятница. 13:16.
Футбол
Менее часа осталось до начала матча за 5-е место на Кубке ФНЛ между «Уралом» и «Тюменью». Начало встречи – 13:45 мск. Главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал фамилии футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.
«Урал»:
Арапов, Меркулов, Табидзе, Панков, Новиков, Павленко, Коробов, Манучарян, Глушков, Серченков, Юсупов.
Запасные: Тимофеев, Щербаков, Ломакин, Гавтадзе, Ставпец.
Источник:
Твиттер-аккаунт ФК «Урал»
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«Манчестер Сити» – «Монако» - 5:3
«Байер» – «Атлетико» - 2:4
«Реал» – «Наполи» - 3:1
«Бавария» – «Арсенал» - 5:1
«ПСЖ» – «Барселона» - 4:0
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