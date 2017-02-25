Смолов не стал рассматривать предложения из Китая из уважения к «Краснодару»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал информацию о том, что в Китае ему предложили контракт с зарплатой €10 млн за сезон.
«Из-за уважения к клубу я не могу рассматривать предложения за день или два до закрытия трансферного окна, какие бы клубы и какие бы деньги ни фигурировали в этих предложениях. Сегодня я сфокусирован на продолжении нашей борьбы в Лиге Европы и жду игр чемпионата и Кубка России. Летом мы договорились рассмотреть все предложения, которые как хороши для моей карьеры, так и устроят „Краснодар“», — приводит слова Смолова «Спорт-экспресс».