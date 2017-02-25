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Куман хочет, чтобы «МЮ» выиграл у «Саутгемптона» в финале Кубка лиги

25 февраля 2017, суббота. 12:24. Футбол
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман хочет, чтобы в предстоящем в воскресенье финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл его бывший клуб «Саутгемптон», так как это может помочь «ирискам» попасть в Лигу Европы.

«Мы надеемся, что „Юнайтед“ победит в выходные и один из больших клубов выиграет Кубок Англии, потому что тогда команда, занявшая седьмое место в таблице, сможет сыграть в квалификации Лиги Европы», — поведал голландский специалист, слова которого приводит The Guardian.

После 25 туров «Эвертон» располагается на седьмой строчке в таблице английской Премьер-лиги, отставая на семь очков от идущего шестым «МЮ».
Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Саутгемптон ФК Эвертон Рональд Куман
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