Федун посетил тренировку «Спартака» в Марбелье

«Суббота стала первым рабочим днём в «Спартаке» для новичка, арендованного у «Анжи» защитника, Георгия Тигиева. А вот Сальваторе Боккетти, Зе Луиш, Дмитрий Комбаров и Лоренсо Мельгарехо, получившие микротравмы, сегодня работали по индивидуальной программе.
Впрочем, по мнению представителей нашего медицинского штаба, в скором времени все четверо вернутся в строй. Несколько дней не в общей группе предстоит трудиться Джано Ананидзе, у которого небольшое повреждение мышц бедра», — информирует сайт «Спартака».
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Фото: spartak.com