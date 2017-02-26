Аллегри: игроки «Ювентуса» должны осознать, что сами решают свою судьбу

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Эмполи» (2:0) в 26-м туре чемпионата Италии.
«Игра была непростой, но мы активизировались после перерыва, забили два гола и могли забить больше. В концовке сезона мы должны сосредоточиться на своей игре и осознать, что сами решаем свою судьбу. В среду нас ждёт тяжелейший матч с „Наполи“ в Кубке Италии, нужно сделать несколько изменений в составе, чтобы на поле вышли полностью свежие игроки», — приводит слова Аллегри Football Italia.