Три игрока «Рубина» получили травмы в преддверии матча Кубка России с «Сибирью»

Сразу три игрока «Рубина» получили повреждения перед матчем 1/4 финала Кубка России с «Сибирью», который состоится 1 марта. Об этом рассказал главный тренер казанцев Хави Грасия. В лазарете оказались Рубен Рочина, Максим Лестьенн и Алекс Сонг.
«Безусловно, были и неприятные моменты – в последнем товарищеском матче получил травму Рубен Рочина, это очень обидное повреждение, степень тяжести мы пока озвучить не можем. Были также контактные повреждения у Максима Лестьенна и Алекса Сонга, но кроме этих случаев травм больше нет. В целом задачу мы выполнили.
Кто может заменить Рочину? Мы с вами давно не виделись, но я думаю, вы помните, что я не очень люблю называть состав заранее. У нас есть варианты того, кто может сыграть на этой позиции. Могу только сказать, что все ребята достойно поработали, и мы действительно начинаем вторую половину сезона в хорошей форме.
Максимальное количество матчей, которое мы можем провести на этом отрезке, – 16, я рассчитываю именно на эту цифру. В целом главная задача на данном этапе в том, чтобы команда показывала хорошую игру и добивалась хороших результатов», — цитирует Грасию пресс-служба «Рубина».