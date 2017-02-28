«Урал» отыгрался с 0:3 в матче с «Краснодаром» и выиграл по пенальти

В матче 1/4 финала Кубка России «Урал» встречался с «Краснодаром». Номинальными хозяевами поля были футболисты из Екатеринбурга, однако игра проходила в Краснодаре.
Встреча закончилась победой «Урала» в серии пенальти – 3:3 (по пенальти — 4:3). Со 2-й по 33-ю минуту «Краснодар» благодаря дублю Виктора Классона и голу Фёдора Смолова повёл в счёте 3:0, однако «Уралу» удалось отыграться уже к середине второго тайма. В составе екатеринбургской команды отличились Владимир Ильин и Эрик Бикфалви, который оформил дубль.
На 89-й минуте Смолов мог принести победу своей команде, но не реализовал пенальти. В дополнительное время «Урал» остался вдесятером после того, как Александр Данцев получил вторую жёлтую карточку. Встреча перетекла в серию пенальти, в которой точнее оказались футболисты «Урала». В составе проигравшей команды не реализовали удары с 11-метровой отметки Кристиан Рамирес и Смолов.