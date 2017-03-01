Пейчинович: «Локомотив» играл очень внимательно, неважно, что соперник из ФНЛ

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал домашнюю победу над «Тосно» (1:0) в четвертьфинале Кубка России.
«Очень важно, что мы сегодня прошли дальше. Вчера была хорошая игра между „Краснодаром“ и „Уралом“. „Быки“ вроде обеспечили себе выход, они более сильная команда, но вот как всё получилось. Сегодня мы играли очень внимательно, и неважно, что соперник из лиги ниже. „Тосно“ сегодня показал хорошую игру. Не знаю, как „Тосно“ играет в чемпионате, но раз они на втором месте, значит в следующем году могут оказаться в Премьер-Лиге. Мы действовали собранно и забили один гол. Сегодня одного забитого мяча было достаточно для победы. „Тосно“ выглядел хорошо. Играли немного грубо, но в принципе нормально.
Следующий матч в Кубке у нас против „Уфы“. Мы каждый раз должны выкладываться на 100% своих возможностей. В чемпионате мы „Уфе“ проиграли на своём поле, поэтому будем готовиться к этой игре. Сейчас все мысли о РФПЛ, будем готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Пейчиновича корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.