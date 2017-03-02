Кокорин на «Бентли» устроил гонки по встречной в центре Москвы

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошёл 25 февраля на Страстном бульваре. В настоящее время материалы по данному делу переданы в суд.
По предварительным данным, Александр Кокорин мчался по встречной полосе на белом «Бентли». Информация об инциденте с футболистом «Зенита» уточняется. Если Кокорин будет признан виновным, то ему грозит лишение водительских прав.
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