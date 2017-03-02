Осинов вернулся в «Ростов», заняв пост советника генерального директора

Бывший футболист «Ростова» Михаил Осинов вернулся в донскую команду в качестве функционера. Как сообщает официальный сайт ростовской команды, он занял пост советника генерального директора.
Осинов, будучи футболистом, выступал за «Горняк», «Уралец», «Уралмаш», «Маккаби» (Тель-Авив), «Ротор», «Ростов», «Урал» и «Митос».
За «Ростов» он играл с 2001 по 2009 год. С 2004 по 2009 год был капитаном «Ростова». Провёл 259 игр, забил 58 голов. После завершения карьеры работал директором ДЮСШ №4 (город Новошахтинск).