Данияльнц: Полоз получил травму, Джанаев может вернуться в строй к матчу с «МЮ»

Главный тренер «Ростова» Иван Данияльнц сообщил, что нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз пропускает гостевой матч с «Томью» из-за травмы, а также рассказал о состоянии здоровья голкипера Сослана Джанаева.
«Полоза не будет, так как он не в очень хорошем состоянии из-за травмы, полученной в матче со «Спартой». Что касается Джанаева, то его травма не в такой степени серьёзна, как предполагалось. Но ему нужно некоторое время работать в специальном режиме, чтобы приобрести былую форму и уверенность в своих силах. Поэтому пока он не в состоянии играть. Надеемся на его скорое возвращение. Возможно ли, что это случится уже к 9 марта? Возможно», — сказал Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».