Игрок «Зенита» Артур: ЦСКА прекрасно обороняется. Понимали, что будет тяжело

Полузащитник «Зенита» Артур прокомментировал победу над московским ЦСКА в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.).

«Наш тренер доверяет каждому игроку в составе, прекрасно знает возможности каждого. Когда формирует состав, те, кому выпала честь выйти на поле, отрабатывают на максимум. Те, кто вышел со стартового свистка, отработали очень хорошо. Сделали всё, что от них зависит. Каждый готов помогать команде в нужный момент. Тренер доверяет каждому из нас.

Соперник прекрасно умеет обороняться. Сегодня они выбрали защитный стиль игры. Очень хорошо располагались. Мы прекрасно понимали, что будут сложности. Самое главное, что мы не пропустили гол и в серии пенальти взяли своё и победили», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.