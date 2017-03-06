Шох был зарегистрирован в кандидаты на одно вакантное место в исполкоме РФС

Бывший спортивный директор «Урала» Рохус Шох был зарегистрирован в кандидаты на одно вакантное место в составе исполкома РФС для целей довыборов 8 апреля, сообщает пресс-служба организации. Настоящий итоговый список кандидатов на одно вакантное место в исполком будет доведён до сведения членов РФС, а также направлен в ФИФА и УЕФА.
Шох был выдвинут от Межрегиональной общественной ассоциации по футболу «Черноземье». 54-летний функционер с конца 2015 года занимал должность спортивного директора «Урала», однако покинул её в конце января этого года.