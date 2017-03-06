Гаттузо: я хотел уйти из «Милана» после поражения от «Ливерпуля» в Стамбуле

Бывший полузащитник Дженнаро Гаттузо, с 1999 по 2012 год выступавший за «Милан», признался, что хотел покинуть клуб после поражения от «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов—2004/05 (3:3, 2:3 пен) в Стамбуле.
«Когда ведешь по ходу финала со счётом 3:0, а потом проигрываешь, для восстановления требуются месяцы. Для меня „Милан“ был мечтой, счастливым сном, который длился 13 лет, и я чувствовал себя виноватым, потому что мы проиграли невероятный финал. И да — я хотел сменить клуб. Это был единственный случай за всю карьеру, когда я потерял душевное равновесие», — сказал Гаттузо в интервью Sky Sport Italia.