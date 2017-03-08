Марсело: критика в адрес BBC входит нам в одно ухо и выходит из другого

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор отметил, что команда не придаёт никакого значения критике в адрес нападающих Криштиану Роналду и Карима Бензема, а также полузащитника Гарета Бэйла. Бразильский футболист сказал об этом после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счётом 3:1 и завоевали путёвку в четвертьфинал турнира. При этом Роналду, Бензема и Бэйл результативными действиями не отметились.
«Критика в адрес BBC входит нам в одно ухо и выходит из другого», — цитирует Марсело AS.
Ранее приводились слова Бензема о том, что после трудных матчей всегда критикуют его, Роналду и Бэйла.