Джикия: если бы было предложение от «Спартака», я бы остался

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия сказал, что остался бы в клубе, если бы от него было предложение.

«Если было бы предложение от клуба, то я бы остался. Но, к сожалению, этого не было», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.