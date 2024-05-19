Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Георгий Джикия назвал самые запоминающиеся моменты в «Спартаке»

Георгий Джикия назвал самые запоминающиеся моменты в «Спартаке»
Комментарии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги выступлений за московскую команду. Спортсмен в конце сезона покинет красно-белых, он находился в клубе с конца 2016 года.

«Очень много моментов было запоминающихся. Была лига Европы, Лига чемпионов. Чемпион страны, обладатель Кубка, Суперкубка. Много всего было. Это можно спокойно садиться и долго вспоминать. Буду тепло об этом вспоминать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вместе со «Спартаком» Джикия по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Его контракт с красно-белыми истекает в конце сезона, в клубе приняли решение не продлевать соглашение со знаковым футболистом, хотя, по словам Джикии, он был готов остаться в «Спартаке».

Материалы по теме
Джикия трогательно попрощался со «Спартаком». При нём закатили «Рубину» три
Джикия трогательно попрощался со «Спартаком». При нём закатили «Рубину» три
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android