Георгий Джикия назвал самые запоминающиеся моменты в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги выступлений за московскую команду. Спортсмен в конце сезона покинет красно-белых, он находился в клубе с конца 2016 года.

«Очень много моментов было запоминающихся. Была лига Европы, Лига чемпионов. Чемпион страны, обладатель Кубка, Суперкубка. Много всего было. Это можно спокойно садиться и долго вспоминать. Буду тепло об этом вспоминать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вместе со «Спартаком» Джикия по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Его контракт с красно-белыми истекает в конце сезона, в клубе приняли решение не продлевать соглашение со знаковым футболистом, хотя, по словам Джикии, он был готов остаться в «Спартаке».