«Кайрат» обыграл «Актобе» в первом матче сезона, Аршавин отыграл один тайм

«Кайрат» стартовал с победы в первом матче сезона казахстанской Премьер-лиги. На своём поле подопечные Кахабера Цхададзе с минимальным счётом обыграли «Актобе» — 1:0.
Единственный гол был забит спустя час игры. На 64-й минуте Жерар Гоу откликнулся на подачу с углового и головой переправил мяч в сетку ворот – 1:0.
В составе «Кайрата» на поле с первых минут появился россиянин Андрей Аршавин, который в перерыве был заменён. Дебютировал за алма-атинцев и Георгий Жуков, который перебрался в «Кайрат» из «Урала» и провёл на поле 11 минут.
«Кайрат» — «Актобе» — 1:0 (0:0)
Голы: Гоу, 64 (1:0).