Петраков: у «Томи» сегодня прогресс — пропустили не шесть, а четыре от чемпиона

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура РФПЛ. Наставник в шутку отметил прогресс команды по сравнению с гостевым поражением «Ростову» (0:6) в матче прошлого тура.
«У нас есть большой прогресс: с «Ростовом» пропустили шесть, здесь — четыре. Если серьёзно, то «Томи» было тяжело: ребята старались, но допускали грубейшие ошибки. В позиционной обороне что-то получалось, но за быстрыми атаками ЦСКА мы не успевали. Также понравилось, что за счёт опытных футболистов — Кузнецова, Чуперки, Голышева — нам удавалось иногда выходить из обороны в атаку. К сожалению, других игроков с опытом у нас нет. А в «молодёжке» у нас остались совсем юные футболисты.
Я сказал своей молодёжи, что нужно не расстраиваться, а сделать выводы. Надеюсь, 18 марта с «Амкаром» мы сыграем намного лучше. Честно говоря, в своей карьере я никогда не проводил столько теории: хожу по полю, показываю, объясняю. Молодых ребят можно обучить, но они ведь проигрывают не столько в тактике, сколько в скорости, мощи. В ФНЛ так играть ещё можно, но в РФПЛ — вряд ли», — передаёт слова Петракова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.