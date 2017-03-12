Будковский: на «Открытие Арене» не слышно тренера из-за активных болельщиков

Форвард «Анжи» Филипп Будковский поделился впечатлениями от поражения в матче 19-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0. Махачкалинцы потерпели третье поражение в турнире подряд.
«Тактику во втором тайме мы не меняли, были небольшие коррективы. Может, немножко подсели, во втором тайме отдали инициативу, и у соперника было больше моментов. На таком стадионе не слышно тренера, потому что болельщики активно поддерживают. Вообще, приятно играть в такой атмосфере. Его советы было слышно, только когда он подзывал к себе.
Неприятно проигрывать. Может быть, сегодня закономерной была бы ничья. Но во второй половине матча нас прижали к своим воротам, и „Спартак“ забил свой гол. „Спартак“ показывает игру лидера. Мы же делаем то, что тренировали на сборах. Возможно, не хватает каких-то деталей. Да, были и с „Рубином“ моменты. Чего-то не хватает. Надо над этим работать», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.