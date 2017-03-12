Глушаков: за что мы любим футбол — голы, скандалы, расследования

Капитан «Спартака» Денис Глушаков стал гостем программы «После футбола», в которой высказал своё мнение о судейских скандалах. В частности, в программе показали интервью с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу, выразившего недовольство судейством в матчах петербургской команды.
«За что мы и любим футбол — голы, скандалы, расследования. Всякое бывает в футболе. И у нас бывает тоже иногда, что не ставят, ошибаются, но судьи тоже люди, так что жизнь на этом не останавливается, надо двигаться вперёд», — сказал Глушаков после интервью с Луческу.