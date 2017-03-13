Фалькао: мечтаю о победе в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» признался, что мечтает о победе в главном клубном турнире Европы.
«Конечно, я мечтаю о таком развитии событий. Если бы я об этом не думал, то не играл бы сейчас здесь. О подобных вещах я думаю каждый день», — сказал Фалькао в интервью официальному сайту УЕФА.
Первый матч противостояния завершился поражением «Монако» в Англии со счётом 3:5. В той игре Фалькао сделал дубль и не забил пенальти. Ответная игра состоится 15 марта в Монако.