Моуринью: Модрич — моя гордость, это я привёл его в «Реал», когда в него никто не верил

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о полузащитнике «сливочных» Луке Модриче, который может покинуть мадридскую команду этим летом.

«Модрич олицетворяет саму красоту футбола. Он – моя гордость, ведь это я привёл его в «Реал», когда никто не верил, каким игроком он может стать», — приводит слова Моуринью Madrid Xtra в соцсети X (ранее Twitter).

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Напомним, Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. За этот период он принял участие в 530 матчах во всех турнирах, в которых отметился 39 голами и 85 результативными передачами. Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник покинет «Реал» в конце сезона, передав свой игровой номер потенциальному новичку «сливочных» Килиану Мбаппе.