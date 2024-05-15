Де Дзерби — о Фати: чтобы играть в АПЛ, ты должен быть сильнее умственно и физически

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби выказался о результатах аренды в клубе 21-летнего игрока «Барселоны» Ансу Фати.

«Ансу Фати — один из главных талантов мира в его возрасте, но ему нужно улучшить свою результативность, улучшить свою физическую форму и улучшить свой менталитет, потому что, чтобы играть в английской Премьер-лиге, ты должен быть сильнее умственно и физически», — приводит слова Де Дзерби Futbol de Inglaterra.

Напомним, в нынешнем сезоне испанец провёл за «чаек» 25 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу. В сентябре 2023 года испанец перешёл в аренду в «Брайтон энд Хоув Альбион» из «Барселоны», при этом отмечалось, что в контракт не включён пункт о выкупе футболиста. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.