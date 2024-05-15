«Если бы он перешёл к нам раньше». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о Раду Дрэгушине

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал игру центрального защитника команды Раду Дрэгушина в игре 34-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:2).

«Я думаю, что он отыграл неплохо. Это хороший игрок, который нам ещё пригодится. У него было не так много возможностей выйти на поле. Честно говоря, наш сезон проходил бы сейчас иначе. если бы он перешёл к нам раньше, в первой половине сезона», — приводит слова Постекоглу Lilywhite Rose в соцсети X (ранее Twitter).

22-летний Дрэгушин перешёл в «Тоттенхэм» из «Дженоа» в январе 2024 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, Раду перебрался в английский клуб за € 25 млн. Он провёл восемь матчей в составе «шпор» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.