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«Если бы он перешёл к нам раньше». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о Раду Дрэгушине

«Если бы он перешёл к нам раньше». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о Раду Дрэгушине
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал игру центрального защитника команды Раду Дрэгушина в игре 34-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:2).

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 51'     0:2 Холанд – 90+1'    

«Я думаю, что он отыграл неплохо. Это хороший игрок, который нам ещё пригодится. У него было не так много возможностей выйти на поле. Честно говоря, наш сезон проходил бы сейчас иначе. если бы он перешёл к нам раньше, в первой половине сезона», — приводит слова Постекоглу Lilywhite Rose в соцсети X (ранее Twitter).

22-летний Дрэгушин перешёл в «Тоттенхэм» из «Дженоа» в январе 2024 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, Раду перебрался в английский клуб за € 25 млн. Он провёл восемь матчей в составе «шпор» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

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