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Кински: у Ярошика мало шансов работать в Чехии, потому что он тренировал в России

Кински: у Ярошика мало шансов работать в Чехии, потому что он тренировал в России
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Экс-вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински высказался о шансах бывшего тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика тренировать клубы в Чехии.

«С Ярошиком мы вместе играли в «Словане», когда только начинали карьеру. Мы пересеклись там на два года, а потом встречались в сборной. В Чехии он работал тренером в «Теплице». Он должен ещё доказывать в других командах, потому что у него не было таких успехов, как у Марцела Лички.

Посмотрим, как будет у него получаться, если вообще ещё появится шанс поработать в Европе. Мне кажется, у него вообще нет шансов работать в Чехии, потому что он тренировал в России», — сказал Кински в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Ярошик возглавлял «Оренбург» с 22 июня по 22 августа 2023 года, но был вынужден покинуть клуб. Его место занял помощник специалиста, испанский тренер Давид Деограсия. При Ярошике оренбуржцы сыграли семь матчей, одержали победу, один раз сыграли вничью и проиграли пять матчей.

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