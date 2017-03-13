КДК рассмотрит неявку Луческу на послематчевое флеш-интервью

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку дня на ближайшем заседании комитета по итогам семи матчей 19-го тура российской Премьер-Лиги. Заседание КДК РФС состоится 15 марта.
«Из семи матчей, которые уже состоялись, замечания были в трёх. В матче «Спартак» – «Анжи» болельщики красно-белых использовали пиротехнику. «Рубин» – «Оренбург»: болельщики «Оренбурга» скандировали ненормативную лексику. И в матче «Амкар» – «Зенит» главный тренер петербуржцев Мирча Луческу не явился на обязательное послематчевое флеш-интервью», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.