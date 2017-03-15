По информации «Чемпионата», «Динамо» инициировало расследование финансовой деятельности клуба в прошлые годы. Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв, побывав в гостях у «Чемпионата», ответил на вопрос, насколько реально, что это дело получит развитие в правоохранительных органах.
«На сегодняшний день создано несколько оперативных групп в рамках надзорных органов, которые занимаются проверкой фактов. Ведётся оперативная работа. Какой будет результат, судить не могу. Да, у меня есть определённые сомнения, у акционеров есть вопросы к предыдущему менеджменту, к тем решениям, которые принимались и привели клуб к текущему экономическому состоянию.
Какой период давности охватывают эти проверки? Они охватывают период, предусмотренный законодательством», — сказал Муравьёв.
Подробнее о финансовой ситуации в клубе читайте в полной версии интервью с Евгением Муравьёвым.