Коларов: как команда «Манчестер Сити» лучше «Монако», это болезненный вылет

Защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Монако» (1:3). «Горожане» в первой игре одержали победу со счётом 5:3, однако покинули турнир из-за правила выездного гола.
«Думаю, как команда мы лучше „Монако“, но первый тайм провели не так, как того хотели. Хотел бы поздравить соперника с выходом в следующий раунд. Это очень болезненный вылет для нас, но мы должны готовиться к следующим матчам», — цитирует Коларова официальный сайт «Сити».