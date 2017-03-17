Бельерин: в «Барселоне» не был игроком, привлекающим внимание всего мира

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин отметил, что в детские и юношеские годы не привлекал большого внимания со стороны клубов и специалистов. Бельерин является воспитанником футбольной академии каталонского клуба «Ла Масия», и в последнее время СМИ сообщали, что испанский гранд хотел бы вернуть игрока в свои ряды.
«В «Барселоне» я не был игроком, привлекающим внимание всего мира. Когда специалисты приходили смотреть наши матчи, то я никогда не был тем игроком, о котором говорили. Думаю, что многие, кто был в этой ситуации, думали, что только лучший может иметь шанс в главной команде. Так что мой совет молодым игрокам: даже если ты не считаешь себя лучшим в своей команде, продолжай работать и наслаждаться игрой. Никогда не знаешь, когда тебе может представиться шанс», — цитирует Бельерина испанское интернет-издание Sport.