Петраков: c «Амкаром» будет непросто, «Томи» нужно убрать мандраж

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от домашнего матча 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром».
«Амкар» — хорошая, добротная команда, занимает достойное место в чемпионате. У них хорошие исполнители во всех линиях. Будет непросто.
Нужно убрать мандраж, играть достаточно дисциплинировано, с полной самоотдачей, с огромным желанием. Тогда это будет немножко уравнивать наши шансы.
Хотя я понимаю, что мы будем проигрывать где-то в скорости, где-то в техническом исполнении, но нужно будет постараться это компенсировать», – заявил Петраков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Томь» — «Амкар». Начало — в 11:30 мск.