Парехо: 7 голов? «ПСЖ», тратящему € 250 млн в год, «Барселона» забила 6 мячей

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Парехо спросили, могут ли «летучие мыши» пропустить семь голов, как это случилось в первой игре полуфинала Кубка страны предыдущего сезона. В связи с этим Парехо вспомнил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между сине-гранатовыми и «ПСЖ» (6:1). В первой игре на выезде «Барселона» проиграла со счётом 0:4.
«7 голов? Никогда не думаешь, что соперник может забить тебе столько голов. Нам предстоит игра на сложном стадионе. «ПСЖ», тратящему € 200-250 млн в год, «Барселона» забила 6 мячей. Да, если у «Барселоны» выдаётся сумасшедший день, они забивают 5-6 голов. «Сельте», показывающей достойный футбол, они забили 5 мячей. Нужно выходить на поле стадиона «Камп Ноу» и бороться», — цитирует Парехо Marca.
Игра между «Барселоной» и «Валенсией» состоится сегодня, 19 марта, на поле каталонцев.